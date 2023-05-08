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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتصديره إلى أوروبا.. مصر توافق على بناء خط أنابيب إسرائيلي للغاز الطبيعي

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

أعلنت وزارة الطاقة في إسرائيل، اليوم "الاثنين"، عن موافقة الحكومة المصرية على خطة لتوسيع شبكة خطوط الأنابيب الإسرائيلية بهدف زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر، وفقا لموقع RT الروسي.

وقالت الوزراة الإسرائيلية، إن الموافقة المصرية صدرت اليوم وسمحت ببناء خط أنابيب في جنوب إسرائيل بقيمة 248 مليون دولار، لافتة إلى أن خط الانابيب يمتد لمسافة 65 كلم إلى الحدود مع مصر وسينقل 6 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.

جدير بالذكر، أن مصر وإسرائيل وقعا مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية  لتعزيز الصادرات إلى أوروبا بعد إسالة الغاز في مصانع الإسالة المصرية، في خطوة قد تحول مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي.

ووفقا للاتفاقية، تستقبل مصر الغاز الطبيعي الإسرائيلي من حقولها في شرق المتوسط، حيث يتم إسالته في مصانع إسالة الغاز الطبيعي، ومن ثم تتم تعبئته بالسفن، وإعادة تصديره إلى أوروبا.

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