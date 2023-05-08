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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قوى عاملة النواب: نسعى لمنح الأمان الوظيفي والأجر العادل للمشتغلين بالقطاع الخاص

النائب عادل عبد الفضيل،
النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة

قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي أول من أعطى الأهمية لفئة العمال بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص وذلك بإعتبارهم من أكثر الفئات احتياجا للدعم، معقبا “ العمالة غير المنتظمة رقم كبير لا يستهان به ”.

و أضاف “ عبد الفضيل ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إصدار وثيقة أمان للعمالة غير المنتظمة كانت أحد أهم الإجراءات الداعمة لهذه الفئة، ولكن مع توجيه الرئيس السيسي بإنشاء صندوق خاص للدعم، فإن الأمر سيختلف كثيرا وذلك لتقديمه لرعاية كافة تصنيفات فئات العمالة غير المنتظمة والتي تتخطى 10 تصنيفات.

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وعن أهم أوجه سبل دعم موظفى القطاع الخاص، أشار رئيس لجنة القوى العاملة، إلي أن قانون العمل الجديد من أبرز الموضوعات المدرجة بالحوار الوطني، حيث يسعي الرئيس من خلال هذا القانون لحماية حقوق العامل من خلال منحه الأمان الوظيفي والأجر العادل،فضلا عن التأمين الصحى والإجتماعى ، أيضا العمل علي الحفاظ علي حقوق كل من العامل وصاحب العمل فى آن واحد.

واستطرد النائب “صدور القانون سيخدم أكثر من 20 مليون مواطن بالقطاع الخاص، والهدف من هذا القانون توفير الحماية الاجتماعية للعمال وتحسين مستوى المعيشة”.

واختتم البرلماني حديثه، بالإشادة بجهود الرئيس السيسي في ملف الحماية الاجتماعية بصفة عامة، وبمبادرة حياة كريمة بصفة خاصة والتي تستهدف رفع مستوى معيشة ملايين المواطنين، موضحا أن القيادة السياسية تحقق التوازن بين الدعم العيني والنقدى من حيث قيمة المخصصات.

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