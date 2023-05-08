لجنة الصناعة برجال الأعمال تضع أسباب تراجع القطاع والحلول أمام الحوار الوطني

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الصناعة من أهم القطاعات الاقتصادية التى لها باع فى المساهمة بالناتج القومى المصرى إلا أنه رغم قدرته على مواجهة التحديات إلا أنه تراجع عن المساهمة مقارنة بالفترة الماضية، ويرجع ذلك إلى الأزمات الاقتصادية العالمية التى حلت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف المنزلاوى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الحوار الوطني يعد خارطة طريق لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، نظراً لأنه يتطرق إلى محاور ثلاثة رئيسية وهي الاقتصاد والسياسة بجانب المحور المجتمعي.

وطالب بضرورة وضع رؤية شاملة لمستقبل الصناعة الوطنية في ظل التحديات، وتبنى العديد من المبادرات للفترة المقبلة بشأن النهوض بالقطاع الصناعي.

وقال إننا كرجال صناعة نسعى إلى عرض روشتة واضحة للمسار الاقتصادي والصناعى والتى أهمها وضع خطة اتعميق التصنيع المحلى، وضرورة تفعيل تفضيل المنتج المحلى على الأجنبى.

ولفت إلى أن غياب الجهات الرقابية وتحديات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع المتعثرة إضافة إلى الصناعات التى تعمل تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمي، كل تلك الأسباب أدت إلى تراجع مساهمة الصناعه فى الاقتصاد.

وأضاف أن لدينا رؤية واضحة لتطوير وتعميق الصناعة سيتم عرضها على القيادة السياسية ونستهدف من الحوار الوطني تحقيق استقرار اقتصادي وتشجيع الصناعة المصرية والاعتماد عليها بشكل أساسي.