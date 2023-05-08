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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سياحة أسوان على مائدة الحوار الوطني.. هل يصبح المطار ترانزيت القارة الأفريقية

معبد ابوسمبل أسوان
معبد ابوسمبل أسوان

بدأ الحوار الوطني في 3 مايو الجاري، الذي يعتبر التزاما من الدولة بتعهداتها المسبقة، وحرصها على توفير مناخ عام يتيح التعاون بين جميع الأطياف لصالح الوطن، ولتحقيق مستقبل مشرق تنهض فيه كل القطاعات، ويؤكد عزم القيادة السياسية في إيجاد حلول جذرية لجميع القضايا والمشكلات، وتتويج جهود أعضاء مجلس الأمناء إيمانًا منهم بتحمل المسؤولية في رسم معالم المرحلة المقبلة، وترسيخ قواعد جمهوريتنا الجديدة.


قال خيري محمد رئيس لجنة تسيير غرفة شركات السياحة فى أسوان ، أن الخريطة السياحية فى مصر يجب ان تشهد تطور في كثير من المناحي فى ظل تنوع المنتج السياحي المصري بالإضافة إلى التركيز على منتج السياحة البيئية والصحراوية و الاثرية .

صالات إضافية بمطار أسوان

أوضح خيري لـ"صدى البلد" ، أن مطار أسوان يجب أن تتسع طاقته الاستيعابية للسياحة القادمة إليه خاصة الطيران العارض الشارتر ، من نواحى كثيرة يحتاج الى اضافة صالات جديدة حتى يستوعب أكبر قدر من السياحة ، يعقبها جلب الشركات السياحية السياح بأعداد تلائم الاستراتيجية الخاصة بتحقيق 30 مليون سائح فى العام .


أسوان ترانزيت أفريقيا 


طالب باستغلال مطار أسوان ترانزيت لجميع المسافرين والقادمين من أفريقيا ، والتى تشهد التجربة في تركيا نجاح في ذلك ، مؤكدا اسوان يجب أن تستثمر سياحيا بشكل قوى وتسخير كافة امكانيتها في خدمة السياحة الثقافية.
تطوير الطرق

أكد أن ربط الطرق بين أسوان و الغردقة و مرسي يجب النظر إليه ، ويحتاج الى تطوير يلائم حركة السياحة المستجلبة وهي الأهم لتحقيق سياحة اليوم الواحد ، والعمل بشكل أسرع فى توسعة طريق ابوسمبل المزدوج ، وإتاحة خدمات لوجستية على جانبي الطريق من محطات بنزين ومطاعم وبازارات.

أسوان مرسى علم - أسوان الغردقة فى حالة تحتاج رفع كفاءة لتوفير وقت الوصول والسفر والتى تحد من الحراك السياحي ، بالاضافة الى تمهيد الطرق الداخلية ، اعلن ان أكتوبر القادم ينطلق مؤتمر السياحة العلاجية في أسوان ، مثال حى الآغا خان الشهير والذي شفي في رمال أسوان كمثال حى لنجاح السياحة العلاجية.
استغلال بحيرة ناصر سياحيا

وحول آلية الترويج لإنعاش خريطة مصر السياحية وتطويرها ، إقامة الفعاليات العالمية منها مهرجان سباق الهجن ، و استغلال بحيرة ناصر التى لم يستغل حتى 1% منها سياحيا، وعلينا استثمارها في مسابقات الصيد والالعاب المائية .

 

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