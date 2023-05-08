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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من روسيا بشأن إلغاء التأشيرات مع دول الخليج العربي

روسيا
روسيا

قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الإثنين، إن روسيا تتفاوض على إدخال نظام بدون تأشيرة مع دول الخليج العربي.

وقال ريشيتنيكوف، خلال كلمة ألقاها في منتدى الاستثمار السنوي في أبو ظبي، إن “دول الشرق الأوسط هم الشركاء الرئيسيين لروسيا في مجال السياحة في الوقت الحالي”.

وأضاف: "يتم العمل على اتفاقيات بشأن نظام بدون تأشيرة مع دول مثل البحرين والكويت وعُمان والمملكة العربية السعودية".

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وأضاف أن إدخال نظام بدون تأشيرة ممكن أيضًا مع إيران.

وفي وقت سابق، ذكر نائب وزير الخارجية الروسي، يفجيني إيفانوف، أن موسكو  تعد اتفاقيات تسهيل التأشيرات مع ست دول، بما في ذلك الهند وسوريا وإندونيسيا.

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