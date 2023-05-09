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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تكثيف الحملات على المخابز.. مطلب أهالي قرية حلوة بالمنيا

صدى البلد

ناشد أهالى قرية حلوة التابعة لمركز مطاي بمحافظة المنيا، في رسالة لخدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع صدى البلد، مسئولي التموين، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز؛ لضبط منظومة بيع رغيف العيش.

ويقول المواطن محمد علي، في رسالته: “حالة رغيف الخبز سيئة، بالإضافة إلى نقص وزنه عن الطبيعي، حيث أصبح لا يتعدى 55 جراما، بالإضافة لرائحته الكريهة، وبه نسبة كبيرة من الردة، وبه أشياء غريبة مثل الحشرات، وأشياء أخرى مختلفة، ومليئا بالرمال؛ مما يعرض صحة المواطنين لخطر الإصابة بالأمراض".

وناشد القارئ، المسئولين بمحافظة المنيا، والجهات المختصة، ضرورة التدخل، وتفعيل دور مفتشي التموين، وعمل حملات تفتيش على الأفران؛ لضبط المخالفين.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم (٠١٢٨١٩٦١٩٤٢).

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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