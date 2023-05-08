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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: الرئيس السيسى يسعى للنهوض بملف السياحة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسى بشأن الاهتمام بصَوْنِ المواقع والمنشآت الأثرية، وذات القيمة التاريخية، بحيث يتم إبراز الطابع الفريد والروح المعمارية الأصيلة للمنطقة، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء لتصبح مُتنفساً لسكان المنطقة والمترددين عليها.

 ملف السياحة على طاولة الرئيس السيسى

واكد “إدريس” لـ"صدى البلد"، أن ملف السياحة على طاولة الرئيس السيسى، وهو يمثل 13% من إجمالى الاقتصادي القولى لمصر، لافتا الى أن الرئيس السيسى يسعى بقوة لجذب شريحة كبيرة من السائحين الى مصر وتعظيم موارد السياحة فالدولة تمتلك مقومات سياحية ضخمة يجيب استغلالها فى تحريك عجلة الإقتصاد.

 

وأكد عضو البرلمان أن ملف السياحة  أحد أبرز الملفات المتعلقة بالأمن القومي كونها تمثل الدافع الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير العملة الصعبة للخزانة العامة للدولة المصرية.

الاقتصاد القومي التوجيه الرئاسي البرلمان الاقتصادي الرئيس السيسي

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