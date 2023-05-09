عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تفاصيل صفقات الأهلي وموقف الإدارة من أزمة كهربا.. فيديو جراف

العامري فاروق
العامري فاروق

خرج العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ، عن صمته وتحدث عن طموحات الجماهير وأزمة غرامة محمود كهربا وحلم اللقب الحادي عشر في دوري أبطال إفريقيا .

 

العامري فاروق يخرج عن صمته: الأهلي محتاج جماهيره وعينه على إفريقيا.. ومش هيسيب كهربا


الجماهير اللاعب رقم واحد


وأكد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، أن النادي يحتاج لوجود الجماهير فى المباريات خلال المرحلة المقبلة، وأن حضورهم مهم جدًا لنا.

وقال العامري فاروق نائب رئيس الأهلي فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق: “جمهورنا أمر مهم جدًا لنا، ونسعي دائمًا على وجودهم فى جميع المباريات، لأن وجودهم أمر مهم ويساعدنا على الفوز فى كل المباريات”.

وأضاف: “عدم حضور الجماهير للمباريات أمر غير إيجابي، والأصح حضور الجماهير فى اللقاءات”.

ولمتابعة المزيد حول تصريحات العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي .. تابع الفيديو جراف التالي:

العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي طموحات الجماهير غرامة محمود كهربا دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

توقف إنتاج سيجارة الشعب "بوكس".. نقص في المخزون والشركة توضح الحقيقة| تفاصيل

معشوق الجماهير.. شوبير يكشف حقيقة اعتزل نجم الزمالك نهاية الموسم

ترشيحاتنا

بدون حشو وحفظ | صدى البلد ينشر تفاصيل مناهج الإعدادية الجديدة

مصر لا تنسى أبناءها.. ملحمة إنسانية نفذتها الدولة لإجلاء العالقين في السودان

على طريقة عادل إمام ولبلبة.. سيدة وزوجها وراء جثة كفر الشيخ|تفاصيل مثيرة

مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم.. أبرز 6 تصريحات لوزير المالية أمام النواب

التموين: صرف كيلو أرز أو مكرونة لمن يقل عدد أفراد بطاقته عن 4

العائدون من السودان: السيسي أب.. والقوات المسلحة أهلنا وحمايتنا|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القبض على بوتين.. زوجة زيلينسكي تهاجم الرئيس الروسي| تفاصيل

مفاجأة سعيدة تحدث لـ4 شقيقات روسيات في نفس الوقت.. ما هي

غير متوقعة .. أبرز أسباب العقم عند الرجال والنساء وطرق العلاج

توقف إنتاج سيجارة الشعب "بوكس".. نقص في المخزون والشركة توضح الحقيقة| تفاصيل

فيديو

تفاصيل صفقات الأهلي وموقف الإدارة من أزمة كهربا.. فيديو جراف

كشف المستور.. زيجات حسن شاكوش السرية تثير الجدل| فيديو جراف

ضجة كبيرة.. فتاة تثير الجدل بعد طردها من مطعم شهير لهذا السبب| فيديوجراف

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ