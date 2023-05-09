تفاصيل صفقات الأهلي وموقف الإدارة من أزمة كهربا.. فيديو جراف

خرج العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ، عن صمته وتحدث عن طموحات الجماهير وأزمة غرامة محمود كهربا وحلم اللقب الحادي عشر في دوري أبطال إفريقيا .



الجماهير اللاعب رقم واحد



وأكد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، أن النادي يحتاج لوجود الجماهير فى المباريات خلال المرحلة المقبلة، وأن حضورهم مهم جدًا لنا.

وقال العامري فاروق نائب رئيس الأهلي فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق: “جمهورنا أمر مهم جدًا لنا، ونسعي دائمًا على وجودهم فى جميع المباريات، لأن وجودهم أمر مهم ويساعدنا على الفوز فى كل المباريات”.

وأضاف: “عدم حضور الجماهير للمباريات أمر غير إيجابي، والأصح حضور الجماهير فى اللقاءات”.

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