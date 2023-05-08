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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: روسيا وقرغيزستان تؤكدان أهمية تطوير المنشآت العسكرية

صدى البلد

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الإثنين، أن روسيا وقرغيزستان تواصلان بصفتهما حليفين في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اتباع سياسة أمنية منسقة.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن البيان المشترك الصادر عقب اجتماع رئيسا روسيا وقرغيزستان، فلاديمير بوتين، وصدير جباروف فى موسكو أن "روسيا وجمهورية قرغيزستان، باعتبارهما حليفين في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، سيواصلان اتباع سياسة منسقة في مجال ضمان الأمن".

وخلال الاجتماع أكد بوتين وجباروف على أهمية تطوير المنشآت العسكرية الروسية في جمهورية قرغيزستان، فيما أوضح الرئيس الروسى من جانبه أن العلاقات بين روسيا وقرغيزستان آخذة في التنامى، وتكتسب زخما فى هذا الاتجاه.

وأشار بوتين، خلال اللقاء إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 37% خلال العام الماضي .. موضحا أن روسيا تعد أكبر مستثمر من حيث الاستثمار المباشر.

وفي وقت سابق، قام الرئيس القرغيزستاني مع رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، بوضع الزهور على نصب رزيف التذكاري للجندي السوفيتي.

رئيس مجلس الدوما الروسي روسيا الرئيس الروسى بوتين موسكو جمهورية قرغيزستان فلاديمير بوتين

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