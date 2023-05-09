أخبار الفن|منى زكي تستقبل جمهورها على مسرح الشيخ زايد.. وليلى علوي توجه رسالة لشيرين عبد الوهاب

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن هنا الزاهد وشيرين عبد الوهاب وليلى علوي:



أكد محمود زهران مؤلف فيلم “ليلة قمر ١٤" الذي عرض خلال مهرجان جمعية الفيلم مساء اليوم، أن تصريحات المخرج هادي الباجوري حول عدم احتواء العمل لأي رسالة فسرت بشكل مخل.9



كشفت الفنانة هنا الزاهد؛ عبر صفحتها علي فيس بوك عن إجراء والدتها لعملية جراحية .

وكتبت هنا الزاهد " يارب يقومك بالسلامة ادعو لوالدتي داخلة تعمل عملية".





كشفت النجمة ليلى علوي، عن سبب غيابها عن الموسم الرمضاني الماضي.



وجهت النجمة ليلى علوي، رسالة للمطربة شيرين عبد الوهاب، تعرب فيها عن سعادتها بعودتها لجمهورها والوقوف على خشبة المسرح من جديد.

أعلنت النجمة منى زكى عن استضافتها مع الإعلامى محمود سعد على أحد مسارح الشيخ زايد يوم الخميس الموافق 25 مايو الجارى في برنامج sold out.