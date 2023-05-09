أخبار الفن|منى زكي تستقبل جمهورها على مسرح الشيخ زايد.. وليلى علوي توجه رسالة لشيرين عبد الوهاب

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن هنا الزاهد وشيرين عبد الوهاب وليلى علوي:
مؤلف قمر 14 يرد على هادي الباجوري: تصريحاته فسرت بشكل مخل
أكد محمود زهران مؤلف فيلم “ليلة قمر ١٤" الذي عرض خلال مهرجان جمعية الفيلم مساء اليوم، أن تصريحات المخرج هادي الباجوري حول عدم احتواء العمل لأي رسالة فسرت بشكل مخل.9
ادعولها.. هنا الزاهد تعلن إجراء والدتها عملية جراحية
كشفت الفنانة هنا الزاهد؛ عبر صفحتها علي فيس بوك عن إجراء والدتها لعملية جراحية .
وكتبت هنا الزاهد " يارب يقومك بالسلامة ادعو لوالدتي داخلة تعمل عملية".
ليلى علوي تكشف سبب غيابها عن موسم رمضان الماضي
كشفت النجمة ليلى علوي، عن سبب غيابها عن الموسم الرمضاني الماضي.
بعد حفلتها الأخيرة.. ليلى علوي توجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب
وجهت النجمة ليلى علوي، رسالة للمطربة شيرين عبد الوهاب، تعرب فيها عن سعادتها بعودتها لجمهورها والوقوف على خشبة المسرح من جديد.
بعد نجاح تحت الوصاية.. منى زكي تستقبل جمهورها على مسرح الشيخ زايد
أعلنت النجمة منى زكى عن استضافتها مع الإعلامى محمود سعد على أحد مسارح الشيخ زايد يوم الخميس الموافق 25 مايو الجارى في برنامج sold out.