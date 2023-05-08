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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نجاح تحت الوصاية.. منى زكي تستقبل جمهورها على مسرح الشيخ زايد

منى زكي
منى زكي

أعلنت النجمة منى زكى عن استضافتها مع الإعلامى محمود سعد على أحد مسارح الشيخ زايد يوم الخميس الموافق 25 مايو الجارى في  برنامج sold out.


وكتبت منى زكي على حسابها بموقع إنستجرام: "لأول مرة هبقى معاكم في live interview من خلال sold out في حوار مع صديقي الإعلامي الكبير محمود سعد يوم 25 مايو الساعة 8 مساءً".

ويُقسَّم الحضور إلى فئتين، الأولى الجمهور العادي والثانية بلاتينيوم، وسيكون للجمهور فرصة مقابلة منى زكي ومناقشتها في لقاء تفاعلي حي لأول مرة، على أن يُمنع دخول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، بالإضافة إلى منع كافة أنواع الطعام والشراب.

كسر يد منى زكي:

كشف أحد خبراء التجميل عن تعرض النجمة منى زكي لكسر في يدها، بعدما نشر صورة لها وهي تضع الجبس على جزء من يدها.

وكانت النجمة منى زكي قد حققت نجاحا كبيرا خلال مسلسل "تحت الوصاية"، الذي عرض في الماراثون الرمضاني 2023.

قالت الفنانة منى زكي إن مسلسل تحت الوصاية بماثبة تحريك للمياه الراكدة قائلة : “الموضوع لا يتعلق فقط بالوصاية والولاية على المال .. الستات بتعاني كتير، وأتمنى يكون فيه تغيير لبعض القوانين”.

 

وتابعت خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "المسلسل يتحدث عن حدوتة كبيرة وهناك أمور كثيرة سيئة في المجتمع مثل إقصاء المراة على سبيل المثال من بعض الوظائف حيث يتم عن إقصاء المرأة حيث يتم اغلاق الباب أمام المراة فيها ورغم ذلك إلا أن هناك سيدات أقوياء محاربات يستطعن تحقيق المستحيل".

 

 

وأكملت : المرأة بتعافر حتى لو كانت بسيطة وبتكتشف قدراتها في نفسها، أنا مش بفهم بالقانون لكن لمسني مسألة الأولاد في مسلسل تحت الوصاية وقدمت الفكرة كإمراة .

موضحة أن أسباب حماسها  للعمل هي الحالة الانسانية التي أبرزها قائلة : " اتحمست لحالة إنسانية شوفناها كسيدات".

منى زكى محمود سعد تحت الوصاية

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