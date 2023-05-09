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إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسى بالاهتمام بصَوْنِ المواقع والمنشآت الأثرية وإبراز طابعها الفريد.. ونواب: تسهم فى زيادة الحركة الوافدة للبلاد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نواب البرلمان عن الاهتمام بصَوْنِ المواقع والمنشآت الأثرية:

 - زيادة حركة السياحة الوافدة للبلاد

 - سرعة الترويج للمقاصد السياحية

 - انعكاس جيد لسياسة ناجحة من جانب القيادة السياسية

أشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بتوجيهات الرئيس السيسى بشأن الاهتمام بصَوْنِ المواقع والمنشآت الأثرية، وذات القيمة التاريخية، بحيث يتم إبراز الطابع الفريد والروح المعمارية الأصيلة للمنطقة، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء لتصبح مُتنفساً لسكان المنطقة والمترددين عليها.

وأكد النواب، أن هذه التوجيهات الرئاسية تساهم بشكل كبير فى سرعة الترويج للمقاصد السياحية، واستهداف المزيد من الأسواق الجديدة، سعياً لزيادة حركة السياحة الوافدة للبلاد، منوها بتنوع المقاصد السياحية المصرية ودورها في زيادة أعداد السائحين.

من جهته أيد عمرو القماطي عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ توجيهات الرئيس السيسى بشأن الاهتمام بصَوْنِ المواقع والمنشآت الأثرية، وذات القيمة التاريخية، بحيث يتم إبراز الطابع الفريد والروح المعمارية الأصيلة للمنطقة، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء لتصبح مُتنفساً لسكان المنطقة والمترددين عليها.

 سرعة الترويج للمقاصد السياحية

وقال “القطمامى” لـ"صدى البلد"، إن هذه التوجيهات تساهم بشكل كبير فى سرعة الترويج للمقاصد السياحية، واستهداف المزيد من الأسواق الجديدة، سعياً لزيادة حركة السياحة الوافدة للبلاد، منوها بتنوع المقاصد السياحية المصرية ودورها في زيادة أعداد السائحين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ الى أن الرئيس السيسى يسعي لتطوير المجتمعات المجاورة، على النحو الذي يحسن جودة الحياة بالقاهرة، على صعيد مُختلف الأبعاد التنموية، سواء العمرانية والحضرية، أو الثقافية والسياحية.

كما أشاد عمرو القماطي، بتأكيد الحكومة على استعدادها لاتخاذ أي قرار من شأنه زيادة أعداد السائحين الوافدين الى البلاد، قائلا إنه انعكاس جيد لسياسة ناجحة من جانب القيادة السياسية ببذل كل الجهد للارتقاء بقطاع السياحة وزيادة دخلها.

ومن جانبه، أشاد النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسى بشأن الاهتمام بصَوْنِ المواقع والمنشآت الأثرية، وذات القيمة التاريخية، بحيث يتم إبراز الطابع الفريد والروح المعمارية الأصيلة للمنطقة، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء لتصبح مُتنفساً لسكان المنطقة والمترددين عليها.

 ملف السياحة على طاولة الرئيس السيسى

واكد “إدريس” لـ"صدى البلد"، أن ملف السياحة على طاولة الرئيس السيسى، وهو يمثل 13% من إجمالى الاقتصادي القولى لمصر، لافتا الى أن الرئيس السيسى يسعى بقوة لجذب شريحة كبيرة من السائحين الى مصر وتعظيم موارد السياحة فالدولة تمتلك مقومات سياحية ضخمة يجيب استغلالها فى تحريك عجلة الإقتصاد.

 

وأكد عضو البرلمان أن ملف السياحة  أحد أبرز الملفات المتعلقة بالأمن القومي كونها تمثل الدافع الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير العملة الصعبة للخزانة العامة للدولة المصرية.

واجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد متابعة المشروعات الجارية لتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة، بما فيها المنطقة المحيطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي، في إطار خطة الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة ورونقها التاريخي العريق.

الأعمال الجارية لتطوير المجتمعات المجاورة

وفي ذلك السياق؛ وجّه  الرئيس بالاهتمام بصَوْنِ المواقع والمنشآت الأثرية، وذات القيمة التاريخية، بحيث يتم إبراز الطابع الفريد والروح المعمارية الأصيلة للمنطقة، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء لتصبح مُتنفساً لسكان المنطقة والمترددين عليها، وأن يتم تنفيذ كل ذلك في إطارٍ متكاملٍ ومتسق مع الأعمال الجارية لتطوير المجتمعات المجاورة، على النحو الذي يحسن جودة الحياة بالقاهرة، على صعيد مُختلف الأبعاد التنموية، سواء العمرانية والحضرية، أو الثقافية والسياحية.

الدكتور عاصم الجزار الدكتور مصطفى الرئيس السيسي السياحة الوافدة السياحية المصرية السياحية

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