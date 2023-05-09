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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم: جار وضع الإطار العام لمناهج الإعدادية الجديدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، بنظيره عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية بالجزائر، وذلك على هامش مشاركته للمنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٣ بالعاصمة البريطانية لندن، لمناقشة سبل التعاون بين البلدين.

وفي مستهل اللقاء، استعرض الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهم ملامح تطوير التعليم فى مصر، مشيرا في هذا الإطار إلى أن مصر لديها ٢٥ مليون طالب وطالبة داخل منظومة التعليم، مؤكدا أن الدولة المصرية تركز على بناء الانسان المصرى وتطوير التعليم من خلال التنسيق المتكامل بين مختلف الوزارات المعنية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التعليم قضية مجتمعية، موضحا أنه تم بناء مناهج جديدة قائمة على إنتاج المعرفة والمناهج المتكاملة، والتركيز على النواحى الشخصية، والمهارات الحياتية، والتعلم مدى الحياة، والتركيز على المفاهيم الكبرى، لإعداد طالب قادر على التفكير والابداع.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم الانتهاء من تطوير مناهج الصف الخامس الابتدائى، ويتم حاليا تطوير مناهج الصف السادس الابتدائي، لافتا إلى أنه يتم حاليا أيضا وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، مؤكدا في هذا الإطار أن المناهج المصرية ذات ملامح دولية.

وأشار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن التعليم فى وجود المعلم يؤثر فى إنتاج المعرفة وتنمية الابداع وهو ما تركز عليه الوزارة في استراتيجيتها لتطوير منظومة التعليم عبر العديد من المحاور.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد مدارس التعليم الثانوى ٢٥٠٠ مدرسة، وجميعها مجهزة بالبنية التكنولوجية، كما تم تسليم الطلاب أجهزة التابلت ووضع المناهج عليها بالتوازي مع تسليمهم الكتب المدرسية، فضلا عن دور التابلت في توفير مصادر المعرفة المتعددة، بالإضافة إلى توفير مصادر أخرى مثل المنصات التعليمية، وحصص المشاهدة لقنوات مدرستنا، بجانب الروابط الالكترونية الخاصة بالمناهج.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك تعاونا وثيقا وتكاملا بين الوزارات المصرية، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مع وزارة الشباب والرياضة، في تنفيذ يوم الأنشطة الرياضية، كما يتم التعاون مع وزارة الثقافة في تنفيذ يوم الأنشطة الثقافية والفنية، مؤكدًا أن بناء الإنسان يتمثل في تعلم الطالب تعلمًا حقيقيًا وتنمية جوانب شخصيته المعرفية والمهارية والوجدانية وهو الدور المنوط بالمدرسة.

ومن جانبه، أشاد وزير التربية الوطنية بالجزائر بمداخلات الدكتور رضا حجازي خلال جلسات المنتدى، مؤكدا أن التجربة المصرية في تطوير التعليم تمثل مرجعية للعديد من الدول التي تنشد تطوير المنظومة التعليمية لديها.

كما استعرض الوزير الجزائري خطوات تطوير المنظومة التعليمية في بلاده،  مشيرا إلى أنه تم ادخال شعبة الفنون في منظومة التعليم الجزائرية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الثانوية العامة.

وأضاف الوزير عبد الحكيم بلعابد أنه يستهدف ادخال تخصصات جديدة في منظومة التعليم متعلقة بالتربية الرياضية والبدنية وربط الطلاب بمؤسسات الشباب والرياضة والثقافة.

وقد اتفق الوزيران على أهمية الارتقاء بسبل التعاون بين مصر والجزائر في مجال التعليم وتعزيز تبادل الخبرات بما يحقق التطوير المنشود لمنظومة التعليم في كلا البلدين.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم رضا حجازى

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