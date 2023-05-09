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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: موجة حارة جديدة تستمر لنهاية الأسبوع.. اعرف حالة الطقس

الطقس في مصر
الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس، اعتبارا من غد الأربعاء، ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية.

ويكون الطقس غدا، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئا على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية.

ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وفي ساعات الليل، وايظل الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تحذير .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الطقس اليوم| عودة انخفاض درجات الحرارة وفرص أمطار بهذه المناطق

وعن الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس، يشهد الطقس شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة أيضا.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، يستمر الارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، لتعود درجات الحرارة للانخفاض مجددا مع بداية الأسبوع المقبل.

وكون هناك فرص لسقوط الأمطار خلال حالة الطقس هذا الأسبوع، وتحديدا يوم الخميس، حيث تكون موجودة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 31 إلى 32 درجة .
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 24 إلى 26 درجة.
جنوب سيناء تتراوح ما بين 34 إلى 36 درجة.
شمال الصعيد تتراوح ما بين 32 إلى 36 درجة.
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 36 إلى 39 درجة.

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