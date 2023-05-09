بعد الهزيمة من الأهلي.. الزمالك يطيح بمدرب اليد ويعلن الجهاز الجديد

أكد حمادة عبد الباري مدير جهاز كرة اليد بالزمالك أن مجلس الزمالك قرر إقالة المدرب الإسباني ماتيو جارلدا من مهمة تدريب الفريق الأول لكرة اليد بعد الهزيمة أمس في كأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

وقال عبد الباري في تصريحات تلفزيونية أن اقالة مدرب يد الزمالك يأتي بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وأوضح عبد الباري أن مجلس إدارة الزمالك قرر تعيين احمد رمضان هتلر مدربا وايهاب محسن مدرب مساعد.

وكان نادي الزمالك أعلن رسميا تعاقده مع الاسباني ماتيو جارالدا لقيادة فريق كرة اليد بنادي الزمالك في 18 يوليو 2022 الماضي.

وقاد ماتيو فريق الزمالك لتحقيق بطولة وحيد خلال فترة تواجده داخل جدران النادي، وهو كأس السوبر والمصري.

وحقق الزمالك فوزًا أمام نظيره الأهلي، في مباراة الجولة الأخيرة من بطولة السوبر المصري لكرة اليد، بنتيجة 27 - 23 ليتوج الملكي الأبيض بأول بطولة سوبر مصري لكرة اليد في نسخته الأولى، وتحت قيادة ماتيو.

فيما فشل الزمالك تحت قيادة ماتيو، في تحقيق العديد من البطولات الأخرى، وكان أخرها السوبر الأفريقي، والتي توج به النادي الأهلي وصعد على إثرها لكأس العالم للأندية.

كما خسر الزمالك بقيادة المدير الفني الإسباني ماتيو أمام نظيره الترجي التونسي بنتيجة (29-28)، في نهائي البطولة العربية للأندية والتي أقيمت في تونس.

كما خسر بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري وخسر الدوري والكأس، ليخرج المدرب الإسباني من نادي الزمالك ببطولة واحدة.