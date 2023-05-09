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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نجاح حفلاته في السعودية.. تامر عاشور يتوجه للكويت لإحياء حفل جديد

تامر عاشور
تامر عاشور

يستعد المطرب تامر عاشور للسفر إلى الكويت خلال الساعات القليلة القادمة لإحياء حفل غنائى جديد يوم 11 من شهر مايو الجاري، داخل منطقة الأرينا كويت ضمن ليالي حفلات الصيف هناك.

وتأتى هذه الحفلة بعد نجاح حفلتين بالسعودية يومي 5 و6 ومن شهر مايو الحالي والذى حضرهم عدد كبير من جمهوره هناك.

ومن المفترض أن يقوم تامر عاشور فور وصوله إلى الكويت لإقامة بروفة خاصة مع فرقته الموسيقية لوضع قائمة الأغاني التى يقدمها أمام جمهوره الكويتي.

 

تامر عاشور يبدأ فى الترويج للحفل


وبدأ تامر عاشور الترويج لحفله بالكويت عن طريق صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام، حيث قام بطرح البوستر الدعائى للحفل وعلق عليه قائلا: جاهزين لحفل الكويت باقى 3 أيام.

 

تامر عاشور يتحدث عن حفلاته بالسعودية

وكشف الفنان تامر عاشور عن سعادته باحياء حفلا غنائيا اليوم فى المملكة العربية السعودية ومدى عشقه للجمهور السعودى الذى يحرص على الحضور لمشاهدته والاستمتاع باغانيه. 

 

وقال تامر عاشور على هامش الحفل الذى من المقرر ان يقام اليوم : "حفلة النهارده مختلفة.. الحفلات اللي فاتت كانت قوية.. ولكن المرة دي أقوى وأقوى وده اللي شغالين عليه.. الجمهور رقم 1 كان حماسه غير طبيعي.. نقينا الأغاني بعناية عشان نشوف تفاعل طول الوقت وده بان نتيجته على المسرح.. وهي من أقوى الحفلات بجد.

 

وأضاف تامر عاشور : “أنا مع أهلي ومع عيلتي وكل مرة باجي بحس إن الحفاوة بتزيد وعايزين ننجح مع بعض ونكسر الدنيا مع بعض وبيوصل للناس ده لأن إحساسنا صادق، واتشرفت بالتعاون مع أبو ناصر وكل الأغاني اللي بغنيها في الحفلة من كلماته وكلها علامات مميزة”.

تامر عاشور المطرب تامر عاشور الأرينا كويت حفلات الصيف

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