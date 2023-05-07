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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر عاشور عن حفله في السعودية: أنا مع أهلي وعيلتي

تامر عاشور
تامر عاشور

كشف الفنان تامر عاشور عن سعادته باحياء حفلا غنائيا اليوم فى المملكة العربية السعودية ومدى عشقه للجمهور السعودى الذى يحرص على الحضور لمشاهدته والاستمتاع باغانيه. 

وقال تامر عاشور على هامش الحفل الذى من المقرر ان يقام اليوم : "حفلة النهارده مختلفة.. الحفلات اللي فاتت كانت قوية.. ولكن المرة دي أقوى وأقوى وده اللي شغالين عليه.. الجمهور رقم 1 كان حماسه غير طبيعي.. نقينا الأغاني بعناية عشان نشوف تفاعل طول الوقت وده بان نتيجته على المسرح.. وهي من أقوى الحفلات بجد.

وأضاف تامر عاشور : “أنا مع أهلي ومع عيلتي وكل مرة باجي بحس إن الحفاوة بتزيد وعايزين ننجح مع بعض ونكسر الدنيا مع بعض وبيوصل للناس ده لأن إحساسنا صادق، واتشرفت بالتعاون مع أبو ناصر وكل الأغاني اللي بغنيها في الحفلة من كلماته وكلها علامات مميزة”. 

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تامر عاشور 

وكان أحيا النجم تامر عاشور أمس، حفلا غنائيا ضخما في جدة  وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقته بساعات.

وقدم تامر عاشور لجمهوره مجموعة كبيرة من اغانيه وتألق فيها.

وعلى جانب آخر تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي ساهر لها مع الفنان تامر عاشور، يوم 11 مايو المقبل، على مسرح الأرينا كويت، ضمن سلسلة الحفلات الصيفية. 

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