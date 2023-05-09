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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة و الآثار يفتتح المتحف التعليمي بجامعة عين شمس اليوم

المتحف التعليمي
المتحف التعليمي

يفتتح وزير السياحة والآثار احمد عيسي اليوم المتحف التعليمي المقام بقصر الزعفران الأثري داخل جامعة عين شمس بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة .

يذكر أن قصر الزعفران له مكانه تراثية رائعة ، حيث يقدم لزائريه صورة متحفية تراثية تُعرف بحقيقة القصر،ويحظى بمتحف تعليمي لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وزائري جامعة عين شمس.

ويعرض المتحف واجهة بوابة مقصورة الأمير نب ماعت رع بن الملك رمسيس التاسع (1125-1107 ق.م)، وكان يشغل منصب كبير كهنة الشمس (ور ماو) في معبد رع في إيونو بالاضافة الي تمثال إمحوتب من البرونز، والقاعدة من الألباستر، يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين- العصر الصاوي.

كما يضم المتحف التعليمي تابوت آدمي من الخشب عليه مناظر دينية لحماية المتوفى يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوي ومجموعة من الخزف، صناعة غيبي التوريزي رائد الخَزَّافين زمن المماليك، القرن 8هـ/14م.

ويتميز المتحف التعليمي بمجموعة من النياشين والأوسمة والميداليات التذكارية للمملكة المصرية، عصر أسرة محمد علي القرن 1314هـ/1920م، بالإضافة إلى مجموعة من مقتنيات الجامعة.

وزير السياحة والاثار المتحف التعليمي قصر الزعفران جامعة عين شمس متحف تعليمي

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