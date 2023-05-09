شاهد .. برومو مسلسل اللعبة 4 وأكرم حسني مفاجأة الحلقات

طرحت الشركة المنتجة للجزء الرابع من مسلسل اللعبة برومو العمل تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة على منصة شاهد vip.

ومن المقرر عرض مسلسل اللعبة في جزئه الرابع يوم 18 مايو المقبل علي منصة شاهد vip ، بواقع عدد من الحلقات أسبوعيا .

مسلسل اللعبة 3 كان قد عرض علي قناة mbc ، خلال شهر رمضان الماضي، بعد طرحه بعدة شهور علي منصة شاهد vip .

وظهر فى برومو العمل عدد من ضيوف الشرف ، المقرر أن يظهروا ضمن أحداث الجزء الرابع من مسلسل اللعبة أبرزهم الفنان أكرم حسني .

واكتفي صناع العمل بأبطال الأجزاء الماضية دون الاستعانة باي شخصيات رئيسية جديدة مثلما حدث فى الأجزاء السابقة ، حيث قاموا بالاستعانة بالفنانة رانيا يوسف فى الجزء الثاني من المسلسل ، وقد انتهي دورها فى هذا الجزء فقط.



قصة مسلسل اللعبة



تدور أحداثه حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي»، وصديق طفولته مظهر عبدالرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي.

أبطال مسلسل اللعبة



مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد ، سامي مغاوري، محمد الليثي ، وغيرهم، وإخراج معتز التوني.

ومن المقرر أن تبدأ منصة شاهد عرض عدد من الأعمال الأخرى خلال الفترة القادمة لعل أبرزها مسلسل السفاح وسكر وروز وليلي .