بعد عقود.. هذا ما فعلته سياسة الالتزام بطفل واحد في مدينة صينية

في مدينة رودونغ الصينية، والتي يشكل كبار السن فيها النسبة الأكبر من الأهالي بعد عقود من التزامهم بسياسة إنجاب الطفل الواحد، عرضت قناة “العربية” الإخبارية، تقريرا أكد فيه أحد المواطنين الصينيين؛ أن المدينة اعتادت أن تكون نموذجية لسياسة الطفل الواحد، وتم القيام بذلك بشكل جيد للغاية.

وقال: “لذلك بدأنا نواجه مشكلة خطيرة مع شيخوخة السكان لدينا، وبدأ المسئولون الحكوميون يشعرون بأن شيخوخة سكان رودونغ خطيرة جدا وقد تصبح مشكلة اجتماعية”.

وأضاف التقرير أن إحصائيات السكان تسجل انخفاضا بعدما قل عددهم بنحو 120‪ ألف نسمة من أصل 880 ألف نسمة، بالإضافة إلى تواصل هجرة الشباب لمدن أخرى بهدف العمل، أما من بقي من أهلهم في المدينة، فيحاولون الحفاظ على صحتهم بشكل أكبر حتى لا يضطر الأبناء للعودة من أجل العناية بهم.