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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 23954.800 طن قمح لصوامع وشون سوهاج

بيان توريد الأقماح
بيان توريد الأقماح بسوهاج

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه تم توريد 23954.800 طن قمح من المُزارعين، وتسليمهم إلى صوامع وشون شركة مطاحن مصر العليا والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري.

وذلك خلال الـ 16 يومًا الماضية، حيث تم توريد 23954.800 طن قمح إلى صوامع وشون وبنوك مراكز محافظة سوهاج المُختلفة، عقب استلامها من المُزارعين، وينشر لكم موقع صدى البلد بيان التوريد الرسمي من مديرية التموين بمحافظة سوهاج.

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بيان توريد الأقماح بسوهاج

وصرح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" منذ قليل، أن بيان التوريد جاء كالأتي:" 5093.670 طن قمح محلي من صومعة سوهاج، 8284.939 طن قمح محلي من صومعة البلينا، 5477.966 طن قمح من صوامع غرب طهطا، 244.524 طن قمح من شونة طما الملحقة".

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وأشار المهندس محمد إبراهيم، إلى أنه تم تحويل شونة طهطا إلى بنكر طهطا، ما جعل تستوعب 25 ألف طن بدلًا من 9 آلاف طن، كـ سعة تخزينية أكبر ضعفي مما كانت عليه من قبل،

ولفت "إبراهيم" إلى أن محافظة سوهاج يوجد بها 3 صوامع مُخصصة لتخزين القمح بإجمالي 152 ألف طن و168 كيلو، وهي صوامع غرب طهطا بسعة تخزينية 60 ألف طن وتتبع الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وصوامع أولاد نصير بسعة 30 ألف طن وصوامع البلينا بسعة 20 ألف طن.

وذلك بالإضافة إلى شون بمراكز "سوهاج، طما، طهطا"، كما يوجد خليتين بالصوامعة غرب بمركز طهطا كمركز تجميع إضافي سعة الواحدة 5  آلاف، يُستخدما عند الاحتياج لسعة تخزينية أكبر.

وأوضح "إبراهيم"، أن غرفة العمليات المُشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام، تُتابع بصفة مُستمرة؛ من أجل مواجهة أي مشكلة تُعيق عمليات توريد الأقماح من المُزارعين، والعمل على حلها وإزالة أية عوائق فورًا.

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