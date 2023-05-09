عرض فيلم الباب الأخضر فى المهرجان الكاثوليكي للسينما.. اليوم

يعرض اليوم فيلم الباب الأخضر ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته ال71 والتى تستمر حتى الجمعة المقبل.

يشار إلى أن فيلم الباب الأخضر"، بطولة النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، وإنتاج شركة كودكس Codex إخراج وتصوير رؤوف عبدالعزيز، وتدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم.

فيلم الباب الأخضر

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.

تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وقامت مطربة الراب نغم صالح بتقديم الأغنية الدعائية للفيلم.