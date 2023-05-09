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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية: متابعة مستمرة من داخل غرف العمليات لاختبارات صفوف النقل

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم

تابع  ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أداء طلاب الدقهلية لاختبارات الفصل الدراسي الثاني مؤكدا عدم وجود أي معوقات لسير لجان الاختبارات في جميع الإدارات التعليمية.

 حيث يؤدي اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي والبالغ عددهم ٥٥٩٤٨ طالب وطالبة في ٢٠٦ لجنة ، اختبار في مادة الرياضيات البحتة  ، وفي الصف الأول الإعدادي يؤدى ١٢٨٣٥٩ طالب وطالبة في ٨٤٢  لجنة  الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية و التربية الدينية  ، وفي مادة الرياضيات لطلاب الصف السادس الابتدائي وعددهم ١٣٤٤٣٠ طالب وطالبة في١٤٣١لجنة ، ومادتي اللغة الإنجليزية و ICT لطلاب الصف الخامس الابتدائي وعددهم ١٤١٣٨١، ومادتي الدراسات الاجتماعية والمهارات المهنية  لطلاب الصف الرابع الابتدائي وعددهم ١٣٩٩٠١طالب وطالبة.

ولم ترصد غرفة العمليات المركزية بالمديرية و الغرفات الفرعية بالإدارات التعليمية أي مخالفات، وجاءت الأسئلة من المنهج الدراسي، طبقا للمواصفات القياسية للورقة الامتحانية، وفي مستوى الطالب المتوسط.

وأكد ناصر على تحري الدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات  فى الشيت لينال كل طالب حقه، وأشار  وكيل وزارة تعليم الدقهلية ، إلى أنه تم توفير مقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات  الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل اللجان.

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