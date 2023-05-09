إصابة تلميذة بحروق نارية من الدرجة الثانية في سوهاج.. تفاصيل

أصيبت تلميذة في بداية العقد الثاني من العُمر، بحروق نارية من الدرجة الثانية بالظهر والذراع الايسر؛ إثر تطاير شرر من نيران مُشتعلة ببعض المخلفات بمنزل جارها، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود إشارة من مستشفى سوھاج الجامعي مفادها وصول الطفلة (سما م ا هـ- 10 سنوات- تلمیذة- وتُقیم بندر المنشاة)، مصابة بحروق ناریة من الدرجة الثانیة في الظھر والذراع الأیسر.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدھا المدعو (محمد ا- 38 سنة- عامل بأجر- ویقیم بذات الناحیة)، أتھم المدعو (أحمد ك ع ع- 27 سنة- عامل- ویقیم بذات الناحیة)، بإشعال النیران في بعض المخلفات أمام منزله؛ ما نتج عنه تطایر الشرر وحدوث إصابة نجلته المنوه عنها.

وبسؤال المشكو في حقه قرر بمضمون ما تقدم، مُضيفًا بحدوث ذلك دون قصد منه، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.