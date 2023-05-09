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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب بطلق ناري بالرأس بالخطأ في سوهاج

صدى البلد

لقي طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر، مصرعه؛ إثر إصابته بطلق ناري في رأسه، حيث أصاب نفسه بطلق ناري أثناء عبثه بسلاح كان بحوزته في منزل أسرته، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من مستشفى طما المركزي، مفادها وصول المدعو (عطیة م ع ع- 16 سنة- طالب- ویقیم دائرة المركز)، جثة ھامدة؛ إثر إصابته بطلق ناري بالرأس.

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وبالإنتقال والفحص وبسؤال كلًا من:" والدته وصفه ع م م- 34 سنة- ربة منزل، وشقیقه أشرف م ع ع- 15 سنة- طالب- ویقیمان بذات الناحیة"، قررا أنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل وحال عبثه بسلاح ناري خاص به خرجت منه طلقة عن طریق الخطأ؛ ما نتج عنھ إصابته التي أودت بحیاته.

تم ضبط السلاح المُستخدم بالواقعة عبارة عن فرد روسي محلي الصنع، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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