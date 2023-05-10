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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

محاكمة 7 أجانب و11 مصريًا بتهمة جلب مخدرات من الخارج

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة 18 متهما بينهم 6 أتراك، و11 مصريا، ألماني، في قضية جلب المخدرات والاتجار بها داخل البلاد.

كشف أمر الإحالة ان المتهمين هم، "عليان. س، وشهرته عيد سالم، 50 عاما، عامل زراعي، وأخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، رسام وشاعر ومالك شركة، وآخر أجنبي الجنسية، 56 عاما، مالك مقهي ومالك شركة، وآخر أجنبي الجنسية، 50 عاما، تاجر ملابس، وآخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، "أحمد. ر، وشهرته أحمد خطاب، 30 عاما، مالك حانوت"، "محمد. ع، 24 عاما، هارب"، "يوسف. ع، 21 عاما، هارب"، "محمود. ع، 19 عاما، طالب ثانوي"، "رمضان. ع، 43 عاما، سائق تاكسي"، "راضي. س، 42 عاما، سائق"، وحسن سو أجنبي الجنسية، 50 عاما مهندس، وأخر أجنبي الجنسية، 64 عاما، لا يعمل"، "عبدالعزيز. ع، 15 عاما طالب، وآخر أجنبي، 55 عاما، منجد وأيمن. س، 29 عاما، سائق في شركة مقاولات بالإسماعيلية"، "عبدالله. إ، 18 عاما، غفير حسن. م، 25 عاما، طالب.
تعود تفاصيل الواقعة لشهر يونيو عام 2021 بدوائر أقسام شرطة النزهة، السلام، المعادي، العبور محافظتي القاهرة والقليوبية، بقيام المتهمين، ومن ضمنهم المتهم الرابع عشر طفلا لم يتجاوز الثامنة عشرة، بتكوين عصابة تولي إدارتها المتهم الأول وانضم إليها باقي المتهمين، وكان الغرض منها جلب الجواهر المخدرة من خارج البلاد والاتجار بها داخل البلاد، في القضية رقم 9241 لسنة 2021 جنايات النزهة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين حازوا بقصد الاتجار جوهر مخدر "هيروين، حشيش، ميتفاثمين، الميتنانفيتامين"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرزوا سلاحا ناريا بندقية آلية سريعة الطلقات، مسدسين فردي الطلقات، بندقية خرطوش.

محكمة جنايات شمال القاهرة جنايات شمال القاهرة قضية جلب المخدرات

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