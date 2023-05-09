نداء عاجل من شولتز لـ الاتحاد الأوروبي بشأن احتفالات روسيا بـ يوم النصر

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، على أنه من الضروري ألا يؤدي "استعراض" بوتين لقوته إلى "ترهيب" الاتحاد الأوروبي.

وقال شولتز، في الوقت الذي تحتفل بيه روسيا بـ "يوم النصر" بموكب ضخم، أن الاتحاد الأوروبي يجب ألا يخيفه إظهار القوة العسكرية في موسكو، ولكن يواصل في دعمه أوكرانيا طالما استغرق الأمر.

وقال المستشار الألماني، في حديثه للمشرعين في البرلمان الأوروبي في ستراسبورج" إنه: "على بعد 2200 كيلومتر شمال شرقا من هنا، يعرض بوتين جنوده ودباباته وصواريخه اليوم".

وشدد على أنه "يجب ألا نخاف من مثل هذا اللعب! دعونا نبقى صامدين في دعمنا لأوكرانيا - طالما استغرق الأمر!"

وأشار شولتز إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل باستمرار على تحسين نظام العقوبات ضد روسيا.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يؤيد التوسع المقترح للعقوبات لتشمل الشركات الصينية، قال شولتز إن الهدف هو تحسين العقوبات القائمة وأن حزمة العقوبات التالية لن تكون الأخيرة.