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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في قضايا فساد

عمران خان
عمران خان

أعلن حزب رئيس الوزراء السابق في باكستان، عمران خان، إلقاء القبض عليه، اليوم الثلاثاء، من قبل قوات رينجرز شبه العسكرية حينما كان حاضرا في محكمة إسلام أباد العليا لحضور جلسة استماع  لقضية الفساد.

وأكد حزبه إلقاء القبض على لاعب الكريكيت السابق البالغ من العمر 70 عامًا الذي تحول إلى سياسي.

وقال حزبه في بيان موجز: "تم القبض على خان عندما كان حاضرا في محكمة إسلام أباد العليا".

يأتي الاعتقال بعد يوم من اتهام الجيش خان بتسوية مزاعم لا أساس لها ضد ضابط كبير في الجيش.

زعم الحزب أن خان تعرض للتعذيب ولكن لم يتم تأكيده بشكل مستقل.

ويواجه خان عددا كبيرا من القضايا منذ طرده من خلال تصويت بدون ثقة في أبريل من العام الماضي. لقد رفض كل هذه القضايا معتبرا أنها إيذاء سياسي من قبل التحالف الحاكم.

رئيس الوزراء الباكستاني السابق رئيس الوزراء الباكستاني رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

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