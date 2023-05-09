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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرهان: الحكومة السودانية منفتحة على أي مبادرة

البرهان
البرهان

أفادت وزارة الخارجية السودانية بتلقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية ، صباح اليوم، اتصالاتً هاتفية من كل من  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، و الرئيس غزالي عثماني رئيس جمهورية جزر القمر الفدرالية رئيس الاتحاد الأفريقي للدورة الحالية.

وذكرت الوزارة السودانية في بيان لها؛ أن  رئيس مجلس السيادة الانتقالي قدم شرحًا حول الانتهاكات التي قام بها ‎متمردين الدعم السريع من استهداف لمقرات البعثات الدبلوماسية،تخريب البنى التحتية واحتلال للمستشفيات واتخاذها ثكنات عسكرية،إلى جانب نهب ممتلكات المواطنين واحتلال مساكنهم واتخاذهم دروعاً بشرية.

وتابع البيان قائلا: هذا بالإضافة إلى استخدام مرتزقة أجانب للقتال في صفوفها، كما أبدى البرهان  انفتاح الحكومة السودانية على أي مبادرة من شأنها المساعدة في التخفيف على الشعب السوداني من وطأة الأعمال الوحشية التي يرتكبها متمردي ‎قوات الدعم السريع المتمردة.

كما لفت البيان الي تصريحات الرئيس التركي ‏من والذي أعرب فيها  عن شكره للحكومة السودانية ولتعاونها في إجلاء أعضاء البعثة الدبلوماسية والجالية التركية وكذلك السماح للسفارة التركية بالانتقال للعمل من بورتسودان، معربًا عن ترحيب تركيا بزيارة مبعوث رئيس مجلس السيادة ومؤكدا وقوف تركيا مع حكومة السودان لتحقيق الاستقرار

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الأفريقي اهتمامه بتحقيق الاستقرار في السودان ودعمه للمفاوضات الجارية في جدة لوقف القتال وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أنه سيرسل مبعوث خاص إلى جدة للمساعدة في التوصل لاتفاق ينهي الأزمة ويعيد الاستقرار للسودان. 

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البرهان: نرحب بكافة المبادرات التي تحقن دماء الشعب السوداني

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