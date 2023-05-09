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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي

صدى البلد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى تونس والمحدد له عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية  بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للحديث عن عدد من الأمور الفنية التي تخص  تحضيرات الاهلي لمواجهة الفريق التونسي قبل لقاء الذهاب.

وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية المتنوعة مع بداية فقرات المران تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

وقاد سامي قمصان مدرب الفريق، اللاعبين في فقرات تدريبية بالكرة من خلال تقسيم اللاعبين ثلاث مجموعات.

واختتم مارسيل كولر المدير الفني فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران.

وتتوجه بعثة الفريق برئاسة محمد الدماطي، عضو المجلس؛ عقب انتهاء المران لمطار القاهرة؛ استعدادا للسفر إلى تونس لملاقاة فريق الترجي التونسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي والمحدد لها مساء الجمعة المقبل في تونس ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الترجي التونسي تونس مارسيل كولر الفريق التونسي

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