وكيل تعليم شمال سيناء: توفير الجو المناسب للطلاب لأداء امتحانات نهاية العام

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة شمال سيناء ، اجتماعا مع الموجهين الأوائل وموجهي العموم للمواد الدراسية ، ورئيس المطبعة السرية للامتحانات بمقر المجمع الخدمي للإمتحانات بالعريش، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء.

وطالب “رضوان”، باليقظة التامة لأعمال الامتحانات، بدءًا من تأدية الطلاب للامتحانات، ومروراً بأعمال التصحيح والمراجعة ثم إعلان النتيجة.

توفير الجو المناسب

وأكد على ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، والانضباط داخل اللجان الامتحانية، والالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الجو الهادي داخل اللجان وخارجها.

كما طالب بمراعاة التهوية المناسبة والاضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة ، وعمل تقرير عن كل مادة.

مع أخذ عينة عشوائية من اجابات الطلاب وقراءة كراسة الاجابة للطالب بعناية تامة حتي يأخذ كل طالب حقة.

كما شدد على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان للطلاب و الملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة .كما شدد علي عدم الغش واخذ الاجراءات القانونية في حالة وجود الغش .



