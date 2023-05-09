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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إندونيسيا تدعو الآسيان إلى مكافحة الجرائم العابرة للحدود بشكل فعال

صدى البلد

حثت إندونيسيا دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، اليوم /الثلاثاء/، على صقل قدراتها من أجل مكافحة تهديدات الجرائم العابرة للحدود بشكل فعال في المنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس والعشرين لمجلس إدارة مجتمع الأمن السياسي لرابطة آسيان برئاسة الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية في إندونيسيا محمد محفوظ، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وقال محفوظ في افتتاح الاجتماع "أود أن ألفت الانتباه إلى الجرائم العابرة للحدود التي تحدث في منطقتنا، من الإرهاب وتجارة المخدرات وغسيل الأموال إلى الإتجار بالبشر".

وأشار المسؤول الإندونيسي إلى أن التهديد بالجرائم العابرة للحدود قد يعرض تنمية شعوب دول الآسيان للخطر، كما أنه يقوض السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأضاف محفوظ "ليس لدينا خيار سوى التأكد من أن دول الآسيان لديها القدرة المناسبة على معالجة هذه القضايا العديدة بشكل فعال".

وأكد أن إندونيسيا أظهرت التزامها التام بمعالجة هذه المشكلات خلال رئاستها لرابطة آسيان لعام 2023، مشيرا إلى خطة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لاعتماد إعلان القضاء على الإتجار بالبشر بسبب إساءة استخدام التكنولوجيا، كما أشار إلى أن إندونيسيا دفعت أيضا من أجل إحراز تقدم في اتفاقية تسليم المجرمين الخاصة بالآسيان، والتي ظلت معلقة لفترة طويلة.

يأتي اجتماع الأمن السياسي لرابطة آسيان كجزء من القمة الثانية والأربعين للرابطة المنعقدة في إندونيسيا في الفترة من 9 إلى 11 مايو الجاري.

 

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