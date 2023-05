بعد عام من وفاته.. الكشف عن سبب موت النجم العالمي راي ليوتا

كشفت صحيفة “ديلي ستار” السبب الحقيق لوفاة النجم العالمي “راي ليوتا” بعد عام من وفاته.

وأوضحت الصحيفة أن سبب وفاة الهوليوودي الشهير يرجع إلى قصور حاد في القلب وسوائل في رئتيه عن عمر يناهز 67 عامًا بينما كان يعاني أيضًا من تصلب الشرايين وهو تضيق الشرايين.

فيما حصلت مجلة TMZ على وثائق أوضحت أن وفاة النجم كانت طبيعية وغير عنيفة بعد العثور عليه ميتًا في غرفته بالفندق في جمهورية الدومينيكان العام الماضي.

النجم العالمي راي ليوتا

في ذلك الوقت ، أُعلن أنه توفي أثناء نومه في فندق Casas del XVI في فندق Zona Colonial ولم تتمكن خدمات الطوارئ من إنقاذه.

و كان الممثل الشهير يلعب دور البطولة في فيلم Cocaine Bear وكان من المقرر أن يلعب دور البطولة إلى جانب أمثال ديمي مور في المشروع الجاري The Substance.

والجدير بالذكر ان النجم "راي ليوتا" ولد في نيوجيرسي ، وتمتع بعدد من الأدوار الناجحة ، بما في ذلك Shoeless Joe Jackson in Field of Dreams (1989) و Something Wild (1986) ، والذي حصل على ترشيح لجائزة جولدن جلوب.