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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

زوجة نجم الأهلي
زوجة نجم الأهلي

خطفت هدير مندور، زوجة عمرو السولية، نجم الأهلي، الأنظار بأناقتها المعتادة الممزوجة بالبساطة والاحتشام لتنال إعجاب متابعيها وجمهورها.

وبدت هدير بإطلالة جذابة حيث ارتدت بادي مكشوف البطن باللون الاسود مع بنطال لامع فيما انتعلت حذاء مسطح باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الناعمة مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الروز في الشفاه.

وتتميز زوجة عمرو السولية برشاقتها الملفتة فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس مميزة من الفساتين و الملابس الكاجوال التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

يستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا باستاد حمادي العقربي "رادس" بتونس.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في القاهرة، الجمعة 19 مايو الحالي. وأسند «كاف»، مهمة إدارة مباراة الإياب إلى الحكم الموريتاني دحان بيده، ويعاونه جيرسون إيمليانو وحمدين ديبا، والحكم الرابع الإيفواري إبراهيم كالو.

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IMG_٢٠٢٣٠٥٠٩_٠٩٠٨٣٤
زوجة نجم الأهلي عمرو السولية هدير مندور اطلالة تبرز انوثتها الترجي التونسي إطلالة جذابة

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