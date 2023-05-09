قطر تدين العدوان الإسرائيلي على غزة وتحذر من تلاشي فرص السلام

أدانت دولة قطر بشدة، اليوم الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، والذي أودى باستشهاد 13 شخصا بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 20 شخصا آخرين.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن العدوان على غزة حلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، لا سيما النساء والأطفال.

وحذرت الوزارة ، من تلاشي فرص السلام واتساع دائرة العنف بسبب التصعيد الإسرائيلي المستفز في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية.

وشددت الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.