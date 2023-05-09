وزير الرياضة يهنئ اتحاد السباحة ببرونزية كأس العالم بسوما باي

قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى المهندس ياسر إدريس، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، وأعضاء مجلس الإدارة، ولاعبي المنتخب المصري للسباحة للناشئين والناشئات لتتويجه بأول ميدالية برونزية في تاريخ مصر في بطولة كأس العالم لسباحة المياه المفتوحة للفرق والتي أقيمت بسوما باي بمدينة الغردقة.

وتمكن سباحو مصر من الحصول علي الميدالية البرونزية للفرق في بطولة كأس العالم بالغردقة لأول مرة منذ 30 عامًا وتقدمه 5 مراكز في الترتيب العالمي.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن بالغ سعادته بالنتائج المميزة التي تشهدها السباحة المصرية خلال الفترة الراهنة، متمنياً التوفيق لجميع لاعبي المنتخب القومي بمختلف منافساتهم بالبطولات الدولية التي يشاركون بها خلال تلك الفترة، وتحقيق مزيد من الإنجازات في إطار برنامج الإعداد والتأهيل إلى أولمبياد طوكيو 2021.

حيث توجت السباحة لميس السكري بالمركز الثاني على الناشئات والسادس عشر للعموم، والسباحة نادين كريم بالمركز الثالث على الناشئات والسابع عشر للعمومي، كما جاءت السباحة نبيلة حسن في المركز الرابع على الناشئات والمركز الحادي والعشرون للعمومي.

وفازت فرنسا بالميدالية الفضية وألمانيا بالميدالية الذهبية.