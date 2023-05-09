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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رانيا المشاط: ندشن حاليا مرحلة جديدة بين مصر والأمم المتحدة

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن حاليا ندشن مرحلة جديدة بين مصر والأمم المتحدة، مضيفة أن ما نشهده اليوم ليس معزل عن العالم، وعن الصعوبات التي نعيشها، وعلينا التضامن للعمل سويا.
 

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وأضافت راني المشاط، في كلمة لها خلال توقيع الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن ترتبط مصر والأمم المتحدة بعلاقات طويلة ومستدامة، وبدأت الأمم المتحدة أنشطتها في مصر منذ عام 1948.

 

الأمم المتحدة


وتابع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن خلال السنوات تطورات علاقات مصر والأمم المتحدة، لافتة إلى أن التوقيع على أطر الشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023 يأتي في هذا السياق.


وأشارات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أن هذا الإطار أحد أهم مخرجات تطور الأمم المتجدة.

رانيا المشاط المشاط التعاون الدولي الأمم المتحدة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء

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