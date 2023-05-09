منح وهدايا حكومية لـ4.7 مليون مواطن..ماذا قدمت الدولة لدعم هذه الفئات؟

تسعى الدولة جاهدة للارتقاء بمعيشة المواطن ومستواه الاجتماعي وتوفير كافة احتياجاته سواء في التعليم أو المسكن والملبس والصحة، لذلك اهتمت الحكومة بملف الحماية الاجتماعية، كما حرصت على تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم في استهداف الفئات المستحقة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

برامج الحماية الاجتماعية

برامج الحماية الاجتماعية

ومن أهم برامج الدعم الاجتماعي التي قدمتها الدولة خلال السنوات الأخيرة هو برنامج تكافل وكرامة وهو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، ويقدم مساعدة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا بجمهورية مصر العربية، وذلك عن استهداف الأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، هذا بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

وفي هذا الإطار التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، حيث أكد مدبولي، اهتمام الحكومة البالغ بملف الحماية الاجتماعية، والحرص على تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم في استهداف الفئات المستحقة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتناول اللقاء، استعراض وزيرة التضامن الاجتماعي، موقف برنامج “تكافل وكرامة” الحالي، وتطور أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، حيث أشارت الوزيرة إلى الزيادة المُطردة في أعداد المستفيدين من تلك البرامج، والتي وصلت لأكثر من 4.7 مليون مستفيد خلال تلك الفترة.

وشهد اللقاء مناقشة سُبل زيادة نسب توزيع التحويلات النقدية على المحافظات، وعرض الموقف الحالي لتلك النسب، وكذا تطور موازنة الدعم النقدي خلال الفترة (2014-2023)، وجرا الإشارة إلى التصنيفات المختلفة للفئات العمرية لأسر برنامج "تكافل وكرامة"، ومن تم إلحاقهم من تلك الفئات بقطاع التعليم، فضلا عن أنّ هناك 1.5 مليون طالب يتم مساعدتهم في التعليم وهم من غير مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة".

برامج الحماية الاجتماعية

تكافؤ الفرص التعليمية

تطرقت وزيرة التضامن، إلى موقف الحالة التعليمية لأفراد أسر البرنامج، في التعليم، ودون سن التعليم، وتعليم جامعي فأعلى، وتعليم متوسط أو فوق متوسط، وتعليم أقل من المتوسط، ويعرفون القراءة والكتابة، والأميون، وبعض الإحصاءات المتخصصة والمتعلقة بإجمالي عدد أفراد أسر الدعم النقدي المستهدفين، إضافة إلى إجمالي عدد الأطفال المستهدفين بخدمات “تكافؤ الفرص التعليمية”، وكذا إجمالي نسب المستفيدين من خدمات برامج الحماية الاجتماعية الأخرى.

وأشارت الوزيرة، إلى أنّ التطبيق المميكن للبرنامج تلقى 1.3 مليون شكوى، وتم الرد على نسبة 90% منها، وجار استكمال الرد على المتبقي منها، كما تم تلقي إجمالي 210 آلاف شكوى على بوابة شكاوى مجلس الوزراء، وتم الرد على نسبة 90% منها وجار استكمال الرد على المتبقي منها.

وخلال اللقاء، جرى التنويه إلى ترتيبات الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية بمدينة شرم الشيخ، المقرر عقده الشهر الجاري، ويشارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بنوك، ومؤسسات، وصناديق التنمية في مصر والدول العربية؛ حيث يتناول المؤتمر تجربة الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وبرامج الحماية الاجتماعية، وضمان الحق في التنمية، وكذا التمويل المستدام واستراتيجيات الحماية الاجتماعية.

برنامج تكافل وكرامة

الفئات المستحقة لتكافل وكرامة

وتوجد عدة فئات تستحق معاش تكافل وكرامة وهي: الأسرة والطفل والمرأة وذوي الإعاقة والمسنين والشباب، توجد عدة شروط لاستحقاق معاش تكافل وكرامة كما يلي:

1- أن لا يكون الزوج/الزوجه أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانية

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة

3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

4- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج تكافل وكرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

زيادة معاشات تكافل وكرامة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بزيادة الفئات المالية للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا، بداية من أبريل الماضي، وتتمثل زيادة صرف معاش تكافل وكرامة في التالى:

1- تصل قيمة دعم المواطن الذي يحصل على معاش تكافل وكرامة 500 جنيه، بعد زيادة 25%، إلى 625 جنيها.

2- بعد زيادة المعاشات في أبريل الماضى، يحسب معاش تكافل وكرامة لـ المسنين الذين يحصلون على 450 جنيهًا، إلى 562.5 جنيه.

3- يصل معاش تكافل وكرامة لـ الأشخاص ذوي الهمم الذين يحصلون على معاش 450 جنيها، بعد الزيادة إلى 562.5 جنيه شهريا.

4- يصل معاش تكافل وكرامة لـ الأيتام بقيمة 350 جنيها، بعد الزيادة إلى 437.5 جنيه.

ويمن الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة عن التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة: