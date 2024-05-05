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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يُهنئ منتخب مصر للجمباز الفني رجال بالتتويج ببطولة إفريقيا بالمغرب

صدى البلد

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  علي تهنئة منتخب مصر للجمباز الفني رجال، بعد تتويجه بالبطولة الأفريقية والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي أقيمت خلال الفترة من (٣-٦) مايوالجاري، في مدينة مراكش بالمغرب.

كما حصد اللاعب"عمر العربي" الميدالية الذهبية في منافسات الفردي العام للرجال، وحجز تذكرة التأهل لأوليمبياد باريس ٢٠٢٤، كما استطاعت اللاعبة جنى محمود لاعبة المنتخب الوطني للجمباز الفن التأهل لأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الفردي العام.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بأداء اللاعبين وروحهم العالية، وعزيمتهم القوية، والتي مكنتهم من تحقيق هذا الإنجاز الرائع، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو نتاج للعمل الدؤوب والتخطيط السليم والتنسيق الكامل بين وزارة الشباب والرياضة والإتحاد المصري للجمباز واللجنة الأوليمبية المصرية، وهو ما انعكس على تطور نتائج المنتخبات المصرية للجمباز بشكل ملحوظ.


وأشار "صبحي" إلى أن هذا الإنجاز يُعد إنجازاً هائلاً يُضاف إلى رصيد الرياضة المصرية، ويُؤكد على المكانة المرموقة التي تحتلها مصر على الساحة الإفريقية في رياضة الجمباز، كما يُمثل هذا الفوز خطوة هامة نحو تأهل عدد من اللاعبين المصريين في لعبة الجمباز لدورة الألعاب الأولمبية القادمة في باريس 2024.

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