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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي يتفقد منتدى شباب الطور بجنوب سيناء ويوجّه بتطويره |صور

صدى البلد

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أحمد الاسكندراني، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، منتدي شباب الطور بمدينة طور سيناء.

حيث تفقد  الوزير المبني الاداري، والملعب الخماسي وملعب المتعدد الاغراض، كما تابع الوزير عرضًا من عروض مدرسة الجمباز بالمنتدي.

وأكد أشرف صبحي على أهمية دور المنتديات الشبابية في تنمية قدرات الشباب وصقل مواهبهم، وتعزيز دورهم في المجتمع.
كما وجه وزير الشباب والرياضة بتطوير منتدى شباب الطور وتوفير كافة احتياجاته، ليكون وجهة مميزة للشباب في مدينة طور سيناء.

جاء ذلك ضمن جولة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والتي قام فيها بتفقد المنشات الشبابية والرياضية بمدن شرم الشيخ ودهب وسانت كاترين، بالإضافة إلى مدينة طور سيناء، كما قام وزير الشباب والرياضة بعقد عدة لقاءات مع شباب المحافظة وعدد من الكيانات الشبابية.

 

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