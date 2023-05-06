وزير المالية: توجيه رئاسي بزيادة برامج الحماية الاجتماعية للعام الحالي

أكد محمد معيط وزير المالية، أن صندوق النقد الدولي غير فكره تجاه برامج الحماية الاجتماعية، مضيفا:" صندوق النقد ليس ضد الحماية الاجتماعية .

وقال محمد معيط في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" صندوق النقد الدولي يؤمن بوصول برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين".

وتابع محمد معيط: "الدولة المصرية تعمل على إيصال الدعم للمستحقين في كافة القطاعات سواء كان في رغيف الخبز أو التموين أو زيادة المرتبات والمعاشات".



وأكمل محمد معيط: "نأمل أن تنتهى الأزمة الاقتصادية العالمية قبل نهاية عام 2023".