كأس مصر.. الزمالك يتأهل بصعوبة لدور الـ16 على حساب بروكسي

تأهل الزمالك لدور الـ16 على حساب بروكسى بنتيجة 3-2 في الوقت الإضافى في المباراة التى جمعتهما على ملعب القاهرة الدولي في دور الـ32 من كأس مصر.

سجل كامل كابوريا هدف التقدم لبروكسى أمام الزمالك في الدقيقة 7 بعد خطأ من حاتم سكر.

وأدرك حاتم سكر هدف التعادل للزمالك أمام بروكسى من تسديدة قوية في الدقيقة 42.

تقدم فريق بروسكى بالهدف الثاني من علامة جزاء عن طريق أحمد جمعة 56.

تعادل الزمالك أمام بروكسى عن طريق حمزة المثلوثى من رأسية متقنة في الدقيقة 78.

تمكن سيف الجزيرى من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 99 من تسديدة متقنة للزمالك أمام بروكسى.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - حاتم سكر

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيف فاروق جعفر .

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا - سيد عبد الله "نيمار".

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : فرج شوقي

خط الدفاع : نادي حسن - مصطفى صلاح - مروان النجار - شاكر أشرف.

خط الوسط : محمد صبري - أدهم أحمد - عبد الحميد علي ميدو

خط الهجوم : مصطفى حماده - أحمد جمعة - كامل أحمد .