الرئاسة الفلسطينية: لا نعول على الإدارة الأمريكية في وقف التصعيد الإسرائيلي

قال محمود الهبّاش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن السلطة الفلسطينية لا تعوّل على الإدارة الأمريكية في وقف التصعيد الإسرائيلي، مطالبًا بمحاسبة إسرائيل على جرائمها ومؤكدًا في الوقت نفسه أن الشعب الفلسطيني مستمر في الدفاع عن حقوقه.

وأضاف متحدث الرئاسة الفلسطينية في حوار خاص لـ"القاهرة الإخبارية" أنه يجب أن يكون صوت العرب تجاه القضية الفلسطينية قويًا في القمة العربية بالسعودية.

وأوضح "الهباش" أن الشعب الفلسطيني له الحق في الدفاع عن نفسه واسترداد حقوقه المشروعة، مستنكرًا رواية الحكومة الإسرائيلية التي تدعي أنها تدافع عن نفسها.

وتابع أن إسرائيل تطلق ادعاءات وافتراءات كاذبة، وعلى الرغم من ذلك فإن السلطة الفلسطينية جاهزة للجلوس على طاولة الحوار وإسرائيل تتهرب من ذلك منذ أكثر من 10 سنوات.

وأشار متحدث الرئاسة الفلسطينية إلى أن الهدف الأمريكي هو حماية أمن إسرائيل على حساب الأمن القومي العربي.