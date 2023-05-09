مستشار الرئيس الفلسطيني: الأراضي المحتلة تتعرض لمذبحة تنفذها إسرائيل

علق محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال محمود الهباش في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" الأراضي المحتلة تتعرض لمذبحة تنفذها سلطة الاحتلال".

وأضاف محمود الهباش "الاحتلال ينفذ اعتدائات همجية تجاه الشعب الفلسطيني وهذا الأمر مستمر منذ سنوات طويلة"، موضحا "الاحتلال استهدف عدة مواقع في قطاع غزة فجر اليوم".

وأكد محمود الهباش أن "العقلية العدوانية الإسرائيلي ثابتة ولم تتغير"، مضيفا:" هناك أزمة سياسية داخل إسرائيل والحكومة الإسرائيلية تريد تصدير الأزمة بعيدا عنها وبالتالي يتجهون إلى العدوان على قطاع غزة ".