رئيس وزراء إسبانيا يدين منع إسرائيل بطريرك القدس من دخول كنيسة القيامة

وصف رئيس وزراء إسبانيا “بيدرو سانشيز”، منع الشرطة الإسرائيلية لبطريرك القدس “للاتين بييرباتيستا بيتسابالا” من دخول كنيسة القيامة، بأنه “اعتداء غير مبرر على الحرية الدينية”.

وقال “سانشيز” في بيان عبر منصة "إكس": "لقد منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الكاثوليك، من الاحتفال بأحد الشعانين في الأماكن المقدسة بالقدس، دون أي تفسير، ودون أسباب أو دوافع.. إن حكومة إسبانيا تدين هذا الاعتداء غير المبرر على الحرية الدينية وتدعو إسرائيل إلى احترام الاختلافات في العقيدة والقانون الدولي، لأنه بدون التسامح لا يمكن التعايش".

كما أدانت وزارة الخارجية البرتغالية، الحادث الذي وقع في القدس، داعية إسرائيل إلى "ضمان ممارسة" حرية العبادة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد منعت “بيتسابالا” وحارس الأراضي المقدسة “فرانشيسكو باتون” من دخول كنيسة القيامة في القدس، في وقت سابق من اليوم الأحد.

ووقع الحادث، في أثناء احتفال المسيحيين الغربيين بأحد الشعانين؛ حيث تم إيقاف “بيتسابالا” و"باتون" وهما في طريقهما إلى الكنيسة، واضطرا للعودة.