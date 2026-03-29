حقيقة إهتمام الأهلي بضم طارق علاء لاعب زِد | خاص

كشف مصادر خاصة بالأهلي حقيقة رغبة مسئولي القلعة الحمراء في ضم طارق علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد.

وقال مصدر بالأهلي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن طارق علاء مُعار من بيراميدز في الأساس إلى نادي زد حتى نهاية الموسم.

وأضاف: "هو لاعب جيد، والدليل انضمامه للمنتخب الوطني، ولكن الحقيقة أنه معار من بيراميدز، وبالتالي ليس هناك مجال للحديث عنه".

الأهلي يخوض ودية مع فريق الشباب

وفي سياق آخر، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية بعد غد الثلاثاء مع فريق الشباب، في إطار الاستعداد لخوض مرحلة التتويج‏ لبطولة الدوري الممتاز.‏

وحرص الجهاز الفني على الترتيب لخوض المباراة الودية يوم الثلاثاء؛ لتجهيز كل عناصر الفريق خلال فترة التوقف الدولي ‏الحالية.‏

ويشار إلى أن قرعة مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري، أسفرت عن مواجهات قوية للأهلي مع فرق “سيراميكا كليوباترا، سموحة، وبيراميدز، الزمالك، إنبي، المصري” على الترتيب.‏

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم 7 أبريل المقبل في افتتاح مرحلة التتويج لبطولة الدوري.