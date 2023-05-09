انتهاك صارخ.. التعاون الخليجي يدين بشدة التصعيد الإسرائيلي في غزة

أدان مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة على قطاع غزة واقتحام مدينة نابلس، معبرا عن استنكاره الشديد لأعمال العنف التي تعد انتهاكا صارخا تقوم بها سلطات الاحتلال.

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف ممارساته العدوانية التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية وتقويض جهود السلام الدولية.

وجدد تأكيده على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15 شهيداً ، من بينهم 4 أطفال و 4 سيدات.

كما أفادت الوزارة بإصابة 22 مواطنا فلسطينيين بجراح مختلفة من بينهم 3 أطفال و 7 سيدات، مشيرة إلى أن عدد من الجرحى لا زالت حالتهم ما بين حرجة وخطيرة.