عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهاك صارخ.. التعاون الخليجي يدين بشدة التصعيد الإسرائيلي في غزة

أرشيفية
أرشيفية

أدان مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة على قطاع غزة واقتحام مدينة نابلس، معبرا عن استنكاره الشديد لأعمال العنف التي تعد انتهاكا صارخا تقوم بها سلطات الاحتلال.

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف ممارساته العدوانية التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية وتقويض جهود السلام الدولية.

وجدد تأكيده على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من  يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى  15 شهيداً ، من بينهم 4 أطفال و 4 سيدات.

كما أفادت الوزارة بإصابة 22 مواطنا فلسطينيين بجراح مختلفة من بينهم 3 أطفال و 7 سيدات، مشيرة إلى أن عدد من الجرحى لا زالت حالتهم ما بين حرجة وخطيرة.

مجلس التعاون الخليجي التصعيد الإسرائيلي الأراضى الفلسطينية قطاع غزة اقتحام مدينة نابلس جاسم محمد البديوي الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالعصا.. تسريب فيديو خناقة عمرو يوسف مع تايسون

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

الذهب يهبط مجددا.. أسعار المعدن الاصفر في مصر اليوم

ساقطة تعترف على رجلي أعمال: دفعوا لي أموالا لتصويري فيلمًا مخلا

تحذير عاجل من الجيش البيلاروسي بشأن انتهاك حدود الجمهورية

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

ترشيحاتنا

كأس مصر.. الزمالك يتأهل بصعوبة لدور الـ16 على حساب بروكسي

وفاء مكي: 23 سنة سجن وظلم.. وميار الببلاوي كان معها دليل البراءة

تعديل قانون العمل والأمان الوظيفي.. 4 مطالب للعمال من الحوار الوطني

تعليق ناري من أحمد موسى بعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

مباحثات لتعزيز سبل التعاون بين مصر والأردن في مجال التعليم

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبير صبري تفاجئ متابعيها بأحدث جلسة تصوير.. وحقيبة يتخطى سعرها 50 ألف جنيه

لسبب صادم.. أب يضرب عريس ابنته بالشبشب أمام المعازيم بالهند

الوزن والتدخين.. 6 طرق فعالة للوقاية من الإصابة بالنوبة القلبية

شاب يركب على ثور يسبب فوضى في شوارع الهند.. فيديو

فيديو

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

ميسي ينتقل إلى الدوري السعودي | اعرف الحكاية وتفاصيلها.. شاهد

أضحكت الملايين ورحلت باكية.. حقيقة اعتناق زينات صدقي الديانة اليهودية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ