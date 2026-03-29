المصري يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الجونة بكأس عاصمة مصر

أختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري تدريباته إستعدادا لمواجهة الجونة المقررة إقامتها فى الخامسة، مساء غد، فى إياب دور الثمانية لكأس عاصمة مصر.

وكان الفريق قد حقق الفوز بهدفين نظيفين فى مواجهة الذهاب الخميس الماضى، ويكفى الفريق التعادل أو الخسارة بهدف من أجل التأهل لنصف نهائى البطولة، ومواجهة الفائز من مباراتى زد مع المقاولون.

اللقاء يعتبر بروفة نهائية قبل انطلاق مرحلة الحسم فى مسابقة الدورى، وأولى المواجهات أمام الزمالك يوم 6 أبريل باستاد برج العرب.

ومن المقرر أن يستقر نبيل الكوكى، المدير الفنى على التشكيل الاساسى عقب المران الأخير باستاد السويس عصر اليوم.

ويواجه الفريق أزمة بسبب غياب بعض لاعبيه الأساسيين المؤثرين وعلى رأسهم خالد صبحى، المنضم للمنتخب الوطنى الأول المرتبط بودية اسبانيا، إضافة إلى قائد الفريق حسن على، والحارس محمود حمدى ومصطفى ابو الخير، وقائد الدفاع باهر المحمدى المصابين.