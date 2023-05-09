تصعيد خطير.. الكويت تدين الهجوم الإسرائيلي على غزة

أعربت وزارة الخارجية بدولة الكويت عن إدانة واستنكار دولتهم للعدوان الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واقتحام مدينة نابلس.

وأكدت الخارجية، رفض دولة الكويت المطلق لهذا التصعيد الخطير والاعتداءات المتكررة التي تشكل استمراراً لسلسلة الجرائم التى تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي الإنساني.

وتجدد الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن ضرورة تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري لوقف تلك الاعتداءات والعمل على توفير الحماية المدنية والقانونية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15 شهيداً، من بينهم 4 أطفال و 4 سيدات.

كما أفادت الوزارة بإصابة 22 مواطنا فلسطينيا بجروح مختلفة من بينهم 3 أطفال و7 سيدات، مشيرة إلى أن عددا من الجرحى لا زالت حالتهم ما بين حرجة وخطيرة.