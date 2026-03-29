وفاة والدة وزير الصناعة خالد هاشم.. والجنازة غدا
مصدر أمني إسرائيلي: العملية العسكرية في لبنان قد تستمر لسنوات
الأطباء البيطريين تعقد انتخابات التجديد النصفي.. غدا
سمير راغب: الحرب البرية في إيران ليست مستحيلة وقد تشهد مشاركة نصف مليون جندي
خبير: أسعار الذهب في مصر مرتبطة بالدولار.. والتنويع مفتاح الادخار الآمن
إعلام إيراني يعلن مقتل القائد بالأمن الداخلي مجيد زكريائي
كشف حقيقة ادعاء شخص تعد.ى طليق ابنته ووالدته عليه بسلا.ح أبيض بالغربية
زيارة ملكية.. أسرة عبد الحليم حافظ تستقبل أحمد فؤاد الثاني بمنزله
ضربة أمنية للإخوان| ماهر فرغلي يكشف تفاصيل اعترافات القيادي بحركة حسم
ضربة أمنية خارج الحدود.. تفاصيل جديدة تكشف كواليس إسقاط قيادي إرهابي في إفريقيا
أسامة كمال: النفط محور الصراع العالمي والحرب تتجاوز أمريكا وإيران إلى مواجهة دولية
الدولية للطاقة الذرية: منشأة خندب الإيرانية لا تحتوي على أي مواد نووية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تطور لافت في الخطاب الأمني.. سرد تفصيلي يكشف خفايا العمليات الإرهابية

أشاد الكاتب الصحفي وجدي زين الدين بالبيان الأخير الصادر عن وزارة الداخلية، والذي تناول واقعة القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطرة، معتبرًا أن هذا البيان يمثل تحولًا نوعيًا في طريقة عرض المعلومات الأمنية للرأي العام.

وخلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج الحياة اليوم المُذاع عبر قناة قناة الحياة، أوضح زين الدين أن البيان لم يكتفِ بالإعلان عن نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم، بل قدّم سردًا متكاملًا لتاريخه الإجرامي، متضمنًا تفاصيل دقيقة حول تحركاته وارتباطاته، إلى جانب استعراض عدد من العمليات الإرهابية التي تورط فيها.

وأشار إلى أن من بين هذه الجرائم البارزة اغتيال العميد عادل رجائي، والهجوم على معهد الأورام، إضافة إلى استهداف قوات الأمن المركزي في طنطا، فضلًا عن تورطه في عمليات إرهابية أخرى بمحافظة المنوفية، وهو ما يعكس حجم الخطورة التي كان يمثلها هذا العنصر على الأمن القومي.

ولفت زين الدين إلى أن اللافت في صياغة البيان هو بدايته بكلمة “استكمالًا”، في إشارة واضحة إلى نهج جديد يعتمد على تقديم رواية متكاملة ومتصلة، تضع المواطن أمام صورة شاملة للأحداث، بدلًا من الاكتفاء بمعلومات مقتضبة كما كان يحدث في السابق.

وأكد أن هذا التطور يأتي في إطار ما وصفه بـ”معركة الوعي”، التي تسعى من خلالها الدولة إلى كشف حقيقة التنظيمات المتطرفة وأساليبها، ليس فقط عبر المواجهة الأمنية، بل أيضًا من خلال التوعية وتقديم المعلومات بشفافية للرأي العام.

وأكد أن هذا الأسلوب الجديد في البيانات يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويُسهم في رفع مستوى الإدراك المجتمعي بخطورة الفكر المتطرف، معتبرًا أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة نحو بناء وعي حقيقي قادر على مواجهة التحديات الأمنية والفكرية في آن واحد.

